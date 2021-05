Slovenski kajak in kanu se veseli novih uspehov. Na evropskem prvenstvu na divjih vodah v Ivrei sta kajakaša Eva Terčelj in Peter Kauzer nadaljevala niz odličnih uvrstitev, Ljubljančanka je bila po naslovu svetovne prvakinje in lanskem četrtem mestu na evropskem v Pragi tokrat srebrna, Kauzer pa je osvojil bronasto kolajno.



