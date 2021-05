Sloviti Giro bo po 17 letih spet obiskal Slovenijo, a le za 40 km Sportal Jutri se bo v Torinu z vožnjo na čas (8,6 kilometra) začela 104. izvedba Dirke po Italiji, prva od tritedenskih dirk na letošnjem koledarju. Giro bo po 17 letih spet obiskal Slovenijo, kolesarji se bodo v nedeljo, 23. maja, na 15. etapi zapeljali skozi Novo Gorico in Goriška Brda in na slovenskih cestah nanizali približno 40 kilometrov. Na štartu dirke sta letos samo dva Slovenca, Matej Mohorič in...

