AVDIO: O zemlji za parkirno hišo in stavbi za državne organe Dolenjski list Danes dopoldne sta se na delovnem sestanku na rotovžu sestala novomeški župan Gregor Macedoni in minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Govorila sta o prenosu lastništva več zemljišč z države na novomeško občino in možnostih optimizacije delovanja državnih služb, ki zdaj delujejo ne več različnih mestih, na ministrstvu pa si prizadevajo, da bi jih združili na enem mestu. preberite več » ...

