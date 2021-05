Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana Vlada RS Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes v Mestni hiši z županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovićem podpisal Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020–2023. Na podlagi danes podpisanega dogovora bo Vlada Republike Slovenije za projekte na območju Mestne občine Ljubljana, ki so pomembni za vlado, v naslednjih treh letih predvidoma namenila 13,7 milijona evrov proračunskih sredstev, izvedla pa se bo tudi menjava nekaterih zemljišč in prostorov.

Oglasi Omenjeni Boštjan Koritnik

Ljubljana

Zoran Janković Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Anže Kopitar

Danijel Krivec

Jelko Kacin