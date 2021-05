WHO dal zeleno luč prvemu kitajskemu cepivu proti covidu-19 24ur.com Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala izredno dovoljenje za uporabo cepiva proti covidu-19 kitajskega podjetja Sinopharm. To je tudi prvo kitajsko cepivo, ki je dobilo zeleno luč WHO. Za popolno zaščito sta potrebna dva odmerka, učinkovitost pa je 79-odstotna.

