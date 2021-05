"Nič ne more zaustaviti olimpijskih iger" SiOL.net Podpredsednik Mednarodnega olimijskega komiteja (Mok) John Coates je bil v današnjem pogovoru za francosko agencijo AFP odločen, da nič ne more zaustaviti poletnih olimpijskih iger v Tokiu. Že sinoči pa je Mok ter prireditelje OI v odzivu podprla tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki je zapisala, da povsem zaupa organizatorjem iger.

