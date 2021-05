Petkovi protestniki tokrat opozorili na pomen zmage nad fašizmom in nacizmom 24ur.com Kljub slabemu vremenu so se na Trgu republike ponovno zbrali kolesarji in kolesarke, ki so tokrat opozorili na pomen zmage nad fašizmom in nacizmom, ki se po vsej Evropi sicer praznuje 9. maja. Kot komentar na trenutno politično situacijo so izvedli tudi množično simbolno akcijo s simbolično bodečo žico.

