Petkovi protestniki nad uporabo črnega panterja kot simbola Slovenije RTV Slovenija V središču Ljubljane se je tudi ta petek zbralo nekaj protivladnih protestnikov. Na Trgu republike so opozorili, da je Slovenijo 80 let po zmagi nad fašizmom in nacizmom ponovno okupirala diktatorska oblast, fašizem Janeza Janše.

Sorodno



Oglasi