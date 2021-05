Carmen: Naredila sem napako, tudi jaz sem samo človek 24ur.com Carmen Osovnikar obžaluje, da se je z Anjo Širovnik zapletla v besedni spopad. Pravi, da je šlo za nesrečen splet okoliščin, in da so takšni dogodki del življenja. Preseneča pa jo, da razumevanja niso pokazali vsaj tisti, ki so se sami znašli v podobni, resničnostni situaciji.

