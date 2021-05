V teku preiskave: več oseb se je cepilo že tretjič Lokalec.si Na POP TV so pred časom poročali, da naj bi prišlo do primera, ko se je določena oseba cepila že tretjič.

Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je danes potrdila: “Dejansko je do tega prišlo. Ne gre za osamljen primer. V teku je več postopkov, ker pa še niso zaključeni, pa več kot to danes ne morem komentirati.” Zaživela aplikacija za cepljenje Medtem pa se lahko danes prebiv ...

Sorodno







































Oglasi Omenjeni korona virus

POP TV Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Anže Kopitar

Danijel Krivec

Jelko Kacin