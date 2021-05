FOTO: Klopca ljubezni z najlepšim razgledom nad Mariborom Lokalec.si Klopce ljubezni po Sloveniji krasijo kar nekaj hribov. Postavljene so na lokacijah, kjer lahko uživamo v razgledu. Te dni jo je dobil Maribor, ki je doslej še ni imel. Gre za šestindvajseto klop v okviru projekta Klopca ljubezni. “Koča Trikotna Jasa hvala za podporo projektu, in verjamemo, da skupaj premamimo obilo novih korakov,” so zapisali na družabnih omrežjih Klopca ljub ...

Sorodno



















































Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Jure Leben

Peter Kauzer

Borut Pahor