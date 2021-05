Real, Barca in Juventus še naprej branijo načrt superlige Primorske novice Real Madrid, Barcelona in Juventus še naprej branijo propadli projekt nogometne supelige po pristanku devetih klubov, da plačajo Evropski nogometni zvezi (Uefi) kazen. V skupni izjavi so omenjeni trije klubi še enkrat več zatrdili, da njihov načrt pomeni rešitev ter da so pritiski Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in Uefe nedopustni.

