Chelsea po preobratu do zmage na generalki pred finalom lige prvakov Sportal V 35. krogu angleškega prvenstva je bila na sporedu generalka pred finalom lige prvakov, na kateri je Chelsea po preobratu in golu Marcosa Alonsa v sodnikovem podaljšku z 2:1 ugnal Manchester City. Sinjemodri tako še naprej čakajo na potrditev naslova prvaka, to jim sicer lahko uspe že v nedeljo, če bo njihov mestni tekmec Manchester United v Birminghamu pri Aston Villi izgubil.

