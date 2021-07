[30 LET SAMOSTOJNE SLOVENIJE] V Evropski uniji nas ne druži samo denar Demokracija Piše: dr. Milan Zver Pred tridesetimi leti se je Slovenija uspešno umaknila iz okolja, ki ji ni prineslo veliko dobrega. Jugoslovanski državi, predvsem druga, sta bili zaznamovani z nenehno politično nestabilnostjo, neenakopravnim položajem narodov, diktaturo, s totalitarizmom ter z drastičnimi kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin, z vojnami in množičnimi poboji, zaplembami osebne la ...

