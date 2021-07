Piše: Romana Tomc Pred 30 leti smo se Slovenke in Slovenci odločili, da želimo živeti v svoji, samostojni državi Republiki Sloveniji. Trdno smo verjeli, da nam bo v njej lepše in bolje, kot nam je bilo v nekdanji Jugoslaviji. Te odločitve, ki smo jo jasno izrazili tudi na plebiscitu, nismo nikoli obžalovali. Smo pa od tistih, ki so državo vodili v ključnih trenutnih njenega oblikovanja, razvoja i ...