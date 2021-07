Prevetreni Maribor, ki si ne sme privoščiti novega evropskega poloma Sportal Danes gre zares. Vijolice bodo uradno vstopile v tekmovalno sezono 2021/22 in odigrale uvodno evropsko tekmo. V prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo se bodo izbranci Simona Rožman pomerili z armenskim Urartujem. ''Vse zahteve, ki so bile zastavljene, so opravljene. Menim, da smo postavili dobre temelje,'' je mladi trener zadovoljen z opravljenim. Današnji obračun pričakuje z ...

Sorodno



Oglasi