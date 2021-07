Anglež zadel za NK Maribor, ki je novo okrepitev našel pri Muri Sportal Nogometaši Maribora so se le dan po evropski zmagi nad Urartujem pomerili še s tretjeligašem iz Slovenske Bistrice. Z ''rezervno'' postavo so zmagali s 5:2, dva zadetka pa je prispeval Danijel Šturm. Za vijolice je zadel v polno tudi Anglež Max Taylor, moštvu pa se je priključil tudi donedavni up Mure Aljaž Antolin. Kidričani so nadigrali Rogaško s 4:1. V soboto bo zelo pestro, na delu bodo Olimpija, Bravo, Tabor, Koper, Aluminij …

