Nesreča gliserja in gumenjaka: več poškodovanih, en človek huje SiOL.net Med otokoma Brač in Šolta nedaleč od Splita sta v sredo zvečer trčila gliser in gumenjak, v nesreči pa je bilo poškodovanih več ljudi, med njimi eden huje, je danes potrdila hrvaška policija. Na plovilih je bilo 16 ljudi, med njimi 12 tujih državljanov.

