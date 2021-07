V tednu dni novih 70 primerov delta različice, prva primera delte plus v Sloveniji 24ur.com Med 21. in 27. junijem smo v Sloveniji odkrili novih 70 primerov bolj nalezljive delta različice koronavirusa, pri Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo pa so odkrili tudi prva dva primera delte plus. Gre za veliko povišanje primerov, do 21. junija so namreč potrdili 65 okužb z delto.

