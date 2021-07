Končno poročilo o odvzetih vzorcih potrdilo prisotnost bakterij, uporaba vode prepovedana 24ur.com Končno poročilo analize odvzetih vzorcev na vodovodnem sistemu Golo-Zapotok razkriva, da so v štirih vzorcih odkrili bakterijo Clostridium perfringens, v enem vzorcu pa so zaznali fekalne bakterije. Pitna voda torej predstavlja tveganje za zdravje uporabnikov, zato ukrep prepovedi uporabe vode iz vodovodnega sistema Golo-Zapotok ostaja v veljavi do preklica.

