Cigler Kralj na Brdu pri Kranju sprejel kolege iz EU Dnevnik Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je na Brdu pri Kranju sprejel ministrske kolege iz EU in začel dvodnevno neformalno srečanje sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov....

Sorodno





























































Oglasi