Piše:L. B. Zahodni Balkan bo ob podpori Evropske unije povečal vključevanje mladih v trg dela. Včeraj je potekalo srečanje ministrov in ministric za zaposlovanje in socialne zadeve EU in Zahodnega Balkana, kjer so se predstavniki Zahodnega Balkana zavezali k postopnemu vzpostavljanju in izboljševanju Jamstvene sheme za mlade. Nicolas Schmit, evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice, j ...