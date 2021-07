Ministrstvo za obrambo predstavilo predsedovanja Slovenije Svetu EU Demokracija Piše: L. B. Ministrstvo za obrambo je medijem predstavilo prednostna področja med predsedovanjem Slovenije Svetu EU v obrambnem resorju vključno s področjem zaščite in reševanja. Generalni direktor Direktorata za obrambno politiko mag. Uroš Zorko je danes predstavil pripravljenost za izvedbo dogodkov in prednostne teme med predsedovanjem naše države Svetu EU na obrambnem in zaščitno reševalnem pod ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Evropska unija

Kranj

Nemčija

Portugalska

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Bojana Beović

Andrej Vizjak

Tamara Zidanšek

Janez Janša