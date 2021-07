Predsedniki vlad Višegrajske skupine se danes mudijo na delovnem obisku v Sloveniji kot predsedujoči Svetu EU. Slovenija je tradicionalno velikokrat sodelovala z Višegrajsko četverico, velikokrat smo usklajevali prioritete, je spomnil premier Janez Janša in dodal, da ga veseli, da lahko to počnemo tudi v času, ko ima Slovenija še dodatno odgovornost, in ko je pred Evropsko unijo še veliko izzivov. ...