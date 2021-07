Novela zakona o orožju: nov krog legalizacije, dušilci, pa tudi omejitve za trgovce z orožjem RTV Slovenija Državni zbor je na obravnaval vladno novelo zakona o orožju, s katero je koalicija zadovoljna, opozicija manj. Razpravljali so tudi o dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju in predlaganih novih praznikih.

