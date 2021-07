Suša prizadela skoraj vse poljščine in travinje, manj vinograde RTV Slovenija Zaradi suše so prizadeti skoraj vse poljščine in travinje, ugotavljajo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, kjer škodo zaradi suše okvirno ocenjujejo na od 20 do 50 odstotkov.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Bojana Beović

Andrej Vizjak

Tamara Zidanšek

Janez Janša