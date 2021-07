Pomanjkanje padavin in visoke temperature že močno vplivajo na kmetijske rastline. Zaradi suše so prizadete skoraj vse poljščine in travinje, ugotavljajo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), kjer škodo zaradi suše okvirno ocenjujejo na 20 do 50 odstotkov. V teh razmerah je ključno namakanje, koristjo tudi drugi tehnološki ukrepi. preberite več » ...