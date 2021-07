Predsednika Haitija naj bi ubila skupina Kolumbijcev in dveh Američanov Primorske novice Predsednika Haitija Jovenela Moiseja je v sredo ubila 28-članska skupina plačancev, med katerimi je bilo 26 Kolumbijcev in dva Američana haitskega porekla, je v četrtek dejal šef policije Leon Charles. Kot je dodal, je tri kolumbijske napadalce policija ubila, osem pa jih je še na begu. 15 Kolumbijcev in dva Američana so že aretirali.

Sorodno





































Oglasi