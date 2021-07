V strelskem obračunu po atentatu ubiti štirje napadalci, dva pridržali 24ur.com Štirje napadalci, ki naj bi bili odgovorni za atentat na haitijskega predsednika Jovenela Moiseja, so bili ubiti v strelskem obračunu z varnostnimi silami, je potrdila tamkajšnja policija. Še dve osebi so pridržali. V prestolnici Port-au-Prince pa še vedno poteka obračun med policisti in nekaterimi drugimi osumljenci.

