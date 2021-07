Najbogatejšemu med nogometnimi sodniki pripadla posebna čast 24ur.com V nedeljskem finalu evropskega prvenstva v nogometu med Anglijo in Italijo bo na zelenici kultnega Wembleyja delil pravico izkušeni Björn Kuipers. O zasebnem življenju omenjenega Nizozemca se sicer ne ve veliko, pred finalnim obračunom nogometnih velesil pa so se nekateri mediji dokopali do zanimivih podatkov o vse prej kot slabem finančnem stanju tega 48-letnika.

Sorodno

























Oglasi