Čustven zapis zvezdnika: S 163 centimetri sem bil vedno prenizek Sportal Italijanski nogometni zvezdnik Lorenzo Insigne resda meri zgolj 163 centimetrov, a manko pri višini nadomesti s kreativnostjo, hitrostjo in tehnično dovršenostjo na zelenici. Kapetan Napolija in dragocen člen italijanske nogometne reprezentance, ki bo danes ob 21. uri na Wembleyu proti Angliji igrala v velikem finalu Eura 2000, je v čustvenem zapisu na spletni strani The Player's Tribune razkril, ...

Sorodno

Oglasi