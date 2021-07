Na avtocesti med Vrhniko in Brezovico verižno trčenje petih vozil 24ur.com Na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica je v smeri Ljubljane prišlo do verižnega trčenja petih osebnih vozil. Reševalci so ob prihodu na kraj nesreče oskrbeli poškodovano odraslo osebo ter dva poškodovana otroka ter jih nato odpeljali v UKC Ljubljana. Zaradi prometne nesreče so med priključkoma nastali daljši zastoji vozil.

