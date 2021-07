Dolgi zastoji na mejnih prehodih s Hrvaško 24ur.com Ker številni hitijo na dopust, so tudi v nedeljo ceste do turistično zanimivih krajev in mejnih prehodov precej obremenjene. Na meji znova nastajajo daljši zastoji. Vozite strpno, na pot se odpravite pravočasno z dovolj vode.

