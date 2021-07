Brez dizla 1.500 km daleč? Odgovor dvomljicem z “vetrovne” gore. SiOL.net Dan po karavani Dirke po Franciji sem slavni prelaz Mont Ventoux nad Provanso, to slavno in pravo mitsko goro, osvojil še z električnim avtomobilom. In to iz Ljubljane, po 1.500 kilometrih grizenja v klance in spuščanja v globoke soteske, ob tem pa je raven napolnjenosti baterije le enkrat padla pod 40 odstotkov. To je dokaz dovolj dobre razširjenosti evropske polnilne mreže, prav tako tudi veliko...

