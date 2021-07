Horvata in druge poslance so popljuvali podivjani anticepilci Anice Bidar, ki se naslaja: Jelinčič j Reporter Za pljuvalskim napadom na Jožefa Horvata, Zmaga Jelinčiča in še nekatere druge poslance stojijo člani skupine Civilne iniciative Maske dol, v kateri je glavna anticepilska aktivistka Anica Bidar. Skupina je na Facebooku objavila poziv k pljuvanju politiko

Sorodno









Oglasi