(VIDEO) Tole je “kulturna” raven petkovih protestnikov in njihovo razmerje do policistov Demokracija Piše: Domen Mezeg (Nova24tv) V petek so na Prešernovem trgu v Ljubljani potekali protivladni protesti. Priloženi videoposnetek, ki ga je posnel novinar naše medijske hiše, dobro kaže, kakšen odnos imajo petkovi protivladni protestniki do policistov in kakšen je njihov kulturni/nekulturni domet. Iz posnetka je dobro razvidno, kako policist protestnike nagovarja prek zvočnika, oni pa ga želijo neol ...

Sorodno



































Oglasi