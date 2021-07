Višegrajske članice so zadovoljne s Slovenijo Primorske novice Prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU so ključne tudi za višegrajsko četverico, Madžarsko, Poljsko, Češko in Slovaško. Predsedniki vlad teh držav so se včeraj s kolegom Janezom Janšo zadržali zlasti pri točki o migracijah in širitvi EU na zahodni Balkan.

