Nizozemski dnevnik Telegrapf je objavil identiteto dveh od treh aretiranih v povezavi z atentatom na slavnega novinarja črne kronike Petra R. de Vriesa, ki je bil ustreljen 6. julija popoldne po odhodu iz televizijskega studia v središču Amsterdama. To sta Delano G. (21) in Kamil Pawel E. (35), doma s Poljske. Delano G. je raper, ki je nekoč nastopil na televizijskem tekmovanju v oddaji “So You Th ...