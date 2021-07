Lorella Flego in Mario Galunič: Drug drugemu prinašava srečo! Slovenske novice Amfiteater Avditorija Portorož bodo v soboto, 10. julija, znova napolnile poletne melodije. Gostitelja jubilejnih, že štiridesetih Melodij morja in sonca bosta spet Lorella Flego in Mario Galunič, ki bosta na tem odru skupaj stala že desetič. Modna poznavalka in televizijska voditeljica pravi, da bo rdeča nit dogodka sproščenost, Mario pa se veseli njunega dvojnega jubileja.

