Piše: kuloar.si Na festivalu Melodije morja in sonca, ki je bil tokrat jubilejni, 40. po vrsti, je slavila Tatjana Mihelj s pesmijo »Ples v dežju«. Pesem je prejela še tri nagrade: za izvedbo pesmi, za najboljšo glasbo in za najboljše besedilo. Avtorji so Žiga Pirnat, Andraž Gliha in Željko Mladenović. Mimogrede: Žiga Pirnat je tudi avtor pesmi »Amen«, s katero nas je Ana Soklič predstavljala na l ...