Ločnikarju na domačem prvenstvu bronasto odličje Sportal Na SP v slalomu na divjih vodah za mladince in tekmovalce do 23 let v Tacnu je kajakaš Jan Ločnikar med mladinci osvojil tretje mesto in tako ekipnemu naslovu svetovnih prvakov dodal še eno kolajno z domačega SP, so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije.

