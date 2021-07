Lia Apostolovski bronasta Sportal Lia Apostolovski je na evropskem atletskem prvenstvu do 23 let v Tallinnu v Estoniji osvojila bronasto medaljo v skoku v višino, kjer je izenačila svoj izid sezone z 1,89 m. Tekmovanje je začel tudi že Kristjan Čeh in po treh serijah s 67,48 m ter rekordom prvenstev vodi, ostali so za njim sedem metrov in več.

