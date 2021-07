Institut Jožefa Stefana: Epidemija delta seva narašča, in to ne le zaradi maturantov, ki so se okuži Demokracija Piše: Moja Dolenjska Epidemija narašča. Nakazuje se, da se je že začel pravi četrti val in da število potrjeno okuženih ne narašča samo zaradi maturantov, ki so se okužili v tujini. Različica delta bo postala dominantna predvidoma v drugi polovici julija. Ocenjeno efektivno reprodukcijsko število, ki razkriva, na koliko ljudi prenese okužbo en okuženi (v to število pa so vključeni tudi primeri, uv ...

Sorodno























Oglasi