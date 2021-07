V nedeljo so zdravstveni delavci ob 564 opravljenih PCR testih potrdili 12 okužb, kažejo podatki covid sledilnika. Pozitivna sta tako bila dobra dva odstotka vseh izvidov. Potrdili so za odtenek več okužb kot pretekli dve nedelji. Za primerjavo: prejšnjo nedeljo so potrdili osem okužb, pred 14 dnevi pa 11. preberite več » ...