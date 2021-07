Messi in Neymar najboljša nogometaša Cope Sportal Argentinec Lionel Messi in Brazilec Neymar sta bila skupaj izbrana za najboljša nogometaša na južnoameriškem prvenstvu v Braziliji. Prvak Južne Amerike bo sicer znan danes ponoči po slovenskem času (2.00), ko se bosta v finalu pomerila branilka naslova Brazilija in Argentina. Tekma bo na sloviti Maracani v Riu de Janeiru.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Argentina

Brazilija

Lionel Messi Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Borut Pahor

Zoran Dragić

Jožef Horvat