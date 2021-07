Messi in Argentinci na Maracani šokirali Brazilce Reporter Argentinska nogometna reprezentanca je z zmago z 1:0 proti Braziliji v finalu južnoameriškega prvenstva v pretekli noči osvojila prvi večji naslov v 28 letih. Do svojega prvega naslova je tako 16 let po prvi tekmi za Argentino prišel tudi Lionel Messi. Su

Sorodno























Oglasi