Piše: Domen Mezeg (Nova24tv) “Nima nobene zveze z aktualnim ‘kičem’ svobode izražanja, govora in javnega nastopanja. Sestavljajo se elementi za kaznivo dejanje napada na enega izmed najvišjih predstavnikov države, za katerega Kazenski zakonik predvideva zaporno kazen do 3 let. Policija in tožilstvo naj bi vedela in naredila več…” je priznani strokovnjak za mednarodno pravo Miha Pogačnik kritično o ...