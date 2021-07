V Srebrenici so se spomnili žrtev genocida pred 26 leti SiOL.net V Srebrenici so se danes spomnili žrtev genocida nad Bošnjaki pred 26 leti. Pokopali so še posmrtne ostanke 19 žrtev. Govorniki na spominski slovesnosti v spominskem centru v Potočarih so obsodili poskuse relativizacije zločinov.

