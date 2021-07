Genocid v Srebrenici: 'Zanikanje in relativizacija dogodkov sta nesprejemljiva' 24ur.com Mineva 26 let od srebreniškega genocida, ko so enote bosanskih Srbov v Srebrenici in njeni okolici ubile okrog 8000 ljudi, predvsem odraslih moških in mladoletnih fantov. Julija 1995 so v muslimansko enklavo na vzhodu Bosne vdrle enote vojske Republike Srbske pod poveljstvom generala Radka Mladića in prevzele nadzor nad "varnim območjem" pod zaščito Združenih narodov. V naslednjih dneh so v mestu...

