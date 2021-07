Piše: C. R. dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici je opozorilo, da ponovno obudimo in ohranimo spomin na žrtve ter grozote, ki so se zgodile v času vojne v Bosni in Hercegovini. Srebrenice ne bomo in ne smemo pozabiti – sprava je možna le, če se spominjamo in priznamo trpljenje ter bolečino ljudi. Zanikanje in relativizacija teh tragičnih dogodkov sta nesprejemljiva. Regija Zahodnega Balkana ...